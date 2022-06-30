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"Газпром" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

"Газпром" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
Фото: Frederic Scheidemann/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Газпром" на заочном годовом собрании не приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года, сообщил эмитент.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов прокомментировал ситуацию: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Как сообщалось, предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 руб. на акцию (всего 1,244 трлн рублей).

Также акционеры одобрили внесение изменений в положение о собрании акционеров ПАО (корректировки носят технический характер).

В совете директоров появился новый участник - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он уже входил в совет директоров "Газпрома" с 2016 по 2021 год, будучи главой Россельхозбанка, а потом и став министром. Ранее это место занимал председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев. В совет также выдвигался бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но под влиянием сильного политического давления в своей стране он отозвал согласие выдвигаться.

Остальные десять участников совета - это вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Аудитором ПАО вновь утверждено ООО "ФБК" ("Финансовые и бухгалтерские консультанты").

Третий год подряд собрание проведено в заочной форме.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

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