Падение акций "Газпрома" превысило 30% после решения о невыплате дивидендов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" утром в четверг обвалились более чем на 30% (-30,2%, до 207,69 рубля за штуку) после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

До известий о решении ГОСА бумаги газового концерна поднимались на Московской бирже до 310,82 рубля (+4,4%).

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов так прокомментировал ситуацию: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Как сообщалось, предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 руб. на акцию (всего 1,244 трлн рублей).