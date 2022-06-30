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ЦБ РФ приостановил публикацию статистики по трансграничным переводам физлиц

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России временно приостановил публикацию информации по трансграничным переводам физических лиц (резидентов и нерезидентов). Об этом сообщается в соответствующем разделе на сайте ЦБ РФ.

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Последними публикациями в этом разделе были данные о трансграничных переводах, осуществленных через платежные системы в марте 2022 года, а также квартальные показатели о трансграничных переводах физических лиц (резидентов и нерезидентов) за IV квартал 2021 года, в том числе по целям перечислений и поступлений, по основным странам-контрагентам, их валютной структуре.

Ранее сообщалось, что Банк России временно приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле Российской Федерации товарами по методологии платежного баланса, модифицировал форму квартальной отчетности о платежном балансе РФ, уменьшив её детализацию.

ЦБ РФ
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