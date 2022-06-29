Набиуллина заявила о планах существенно увеличить лимит на переводы физлиц за рубеж

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Лимит на переводы средств за рубеж будет существенно увеличен с нынешних $150 тыс. в месяц.

"Для граждан перевод денег - готовы эту сумму (лимита - ИФ) значительно увеличить", - сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде РСПП, комментируя выступление глава Минфина Антона Силуанова, который анонсировал очередное послабление режима валютных ограничений.

По словам Набиуллиной, рассматривался даже вариант отмены ограничений, но для этого необходимо корректировать законодательство.

Глава ЦБ не назвала возможный новый лимит.

Лимит в $150 тыс. действует менее месяца, с 8 июня. До этого лимит равнялся $50 тыс.