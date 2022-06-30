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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

BMW запустит программу обратного выкупа акций на сумму до 2 млрд евро

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Германская Bayerische Motoren Werke AG (BMW) запускает программу обратного выкупа акций на сумму до 2 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе компании, программа стартует в июле и завершится не позднее декабря 2023 года. Выкупленные акции будут погашены, что сократит акционерный капитал соответственно, отмечают в BMW.

Акционеры компании в ходе майского собрания одобрили обратный выкуп до 10% акций в течение пяти лет.

Акции BMW теряют в цене 4,5% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 20%.

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