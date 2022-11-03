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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

BMW в III кв. увеличил выручку на 35% благодаря повышению цен на автомобили

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG в третьем квартале увеличил чистую прибыль и выручку благодаря успешной ценовой политике, которая позволила компенсировать небольшое сокращение продаж автомобилей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 3,18 млрд евро, или 4,25 евро в расчете на акцию, по сравнению с 2,58 млрд евро, или 3,89 евро на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) повысилась до 3,68 млрд евро с 2,88 млрд евро. Рентабельность по этому показателю в автомобильном сегменте выросла до 8,9% с 7,8%.

Квартальная выручка подскочила на 35,2% и достигла 37,18 млрд евро.

Мировые продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в минувшем квартале сократились на 0,9% в годовом выражении и составили 587 744.

Реализация мотоциклов увеличилась на 5,7% - до 51 778.

Производство автомобилей в июле-сентябре подскочило на 14,5%, составив 613 047.

BMW подтвердил прогноз, согласно которому рентабельность по EBIT автомобильного бизнеса планируется в диапазоне 7-9%, а поставки автомобилей слабо снизятся в этом году.

Также компания ожидает сокращения мирового авторынка на 4% в 2022 году, в том числе американского и европейского - на 6%, японского - на 7%. В Китае ожидается рост продаж автомобилей на 2%, в Южной Корее - на 1%.

Котировки акций автопроизводителя падают на 3% в начале торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость BMW понизилась на 12%, до 52,82 млрд евро. Немецкий фондовый индекс DAX за этот период потерял 17,4%.

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