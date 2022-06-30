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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Новак предупредил о последствиях планируемого ограничения цены на нефть РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Намерение ограничить цену российской нефти - попытка вмешаться в рынок, которая может привести к дисбалансу и росту цены. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"На мой взгляд, это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может привести только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены и, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке", - сообщил Новак.

Он назвал планируемые меры западных стран направленными против них самих же, приведя в пример уже действующие ограничения против энергоресурсов из РФ.

"Решения, которые были приняты Евросоюзом по эмбарго на российский уголь, привели только к тому, что выросли цены на уголь, и мы видим дефицит. Восстанавливается работа угольных станций, и при этом мы видим дефицит угля в Европе. Это, конечно, непродуманные и экономически необоснованные меры, и приведут они только к тому, что вырастет нагрузка на европейских потребителей", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, ранее в июне лидеры стран G7 по итогам трехдневной встречи в Германии приняли решение начать техническую работу вокруг инициативы, предполагающей установку "потолка цен" на российские нефть и газ.

Лидеры "семерки" также договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из РФ, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом.

Александр Новак
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