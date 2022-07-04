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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Песков счел слова японского премьера о потолке цен на нефть РФ частным заявлением

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают слова премьер-министра Японии о том, что цены на российскую нефть могут быть снижены наполовину, "отдельно взятым заявлением", а не согласованным решением.

"Подобное заявление премьер-министра Японии не означает, что подобные параметры (цены на российскую нефть - ИФ) могут быть согласованы другими странами. Давайте дождемся все-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен в половину от ее нынешней стоимости.

Ранее лидеры стран "семерки" на саммите, прошедшем 26-28 июня этого года, заявили о намерении снизить зависимость от энергоносителей из РФ и предварительно условились о начале ограничения цен на российские нефть и газ.

Дмитрий Песков Япония Фумио Кисида
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