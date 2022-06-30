РФ в 2021 году экспортировала рекордные 33 тыс. т мороженого

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году экспортировала рекордный объем мороженого – 33 тысячи тонн на $86 млн. Об этом сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов на вебинаре по рынку мороженого в четверг в Москве.

По сравнению с 2017 годом экспорт вырос на 75% в стоимостном выражении, отметил он.

Согласно презентации Союза мороженщиков, в прошлом году доля экспортированного мороженого в объеме производства составила 6,2%, в 2020 году – 5,8%. В 2020 году было экспортировано 26,2 тыс. тонн мороженого.

Как заявил Краснов, основными рынками сбыта российского мороженого в 2021 году стали страны постсоветского пространства, США, а также Монголия и Китай. Свою продукцию за рубеж отправляли в основном Unilever, "Вологодское мороженое" и Белгородский хладокомбинат. На них в совокупности пришлась почти половина от общего объема поставок российского мороженого.

По словам Краснова, наиболее перспективными направлениями для экспорта, помимо стран постсоветского пространства и Восточной Азии, являются Объединенные Арабские Эмираты. "На мороженое приходится около 20% потребления молочной продукции в ОАЭ. В 2020 году ОАЭ импортировали 10 тыс. тонн мороженого на $36 млн, это на 12% больше в натуральном выражении и на 8% – в стоимостном, чем в 2019 году", - сказал он.

Крупнейшими поставщиками мороженого в ОАЭ являются США, ЕС, Турция и другие страны Персидского залива.

По словам Краснова, мировой рынок мороженого восстанавливается после пандемии. В этом году в физическом выражении он только достигнет уровня 2018 года и останется ниже пика 2019 года. Однако в стоимостном выражении он рос даже в условиях пандемии, и в этом году на 10% превысит показатель 2019 года. "В дальнейшем ожидается продолжение роста, предполагается, что в 2027 году объем рынка достигнет $115 млрд", - заявил Краснов.