РСХБ спрогнозировал рост производства мороженого в России к 2030 году почти на треть

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Производство мороженого в России к 2030 году может достичь 614,5 тысяч тонн, что на 31% больше, чем в 2022 году. Такой прогноз сделал центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка в преддверии Всемирного дня мороженого 10 июня.

Больше всего мороженого в стране выпускают предприятия Центрального федерального округа (33%), Сибирского (17%) и Южного (14%). На остальные федеральные округа суммарно приходится 28%.

"То, что мороженое - это продукт с высокой добавленной стоимостью, будет стимулировать российских производителей молока создавать новые производства, - заявил руководитель центра Андрей Дальнов. - Помимо внутреннего рынка, драйвером станет экспорт, где главные перспективы - в Азии и на Дальнем Востоке. Так, Китай является вторым в мире рынком сбыта после Евросоюза, в 2022 году он импортировал мороженого на $103 млн. Работа по перестройке логистических маршрутов, а также снятие ковидных ограничений в Поднебесной помогут росту объемов экспорта молочной продукции, в том числе мороженого из России".

В 2022 году основным покупателем российского мороженого стал Казахстан, на который пришлось 44% экспорта этого продукта, или $6,8 млн.

По прогнозу, потребление мороженого в России в 2023 году увеличится до 3,3 кг на человека, затем продолжит расти и достигнет 4,4 кг по итогам 2030 года. Наибольший результат был достигнут в 2021 году - 3,5 кг на человека. В 2022 году наблюдалось небольшое снижение - до 3,2 кг на человека. Снижение центр связывает, в первую очередь, с более холодным летом, а также временным нарушением логистических цепочек и ростом стоимости упаковки и ингредиентов.

"К драйверам роста спроса на мороженое мы относим расширение вкусового разнообразия, развитие служб быстрой доставки, а также появление так называемого фитнес-мороженого с низкой калорийностью", - заявил Дальнов.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.