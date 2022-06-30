В Кремле увидели риски в планах Запада ограничить нефтяные доходы РФ

Вместе с тем в Москве рассчитывают на многообразие нефтяного рынка

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя планы США и их союзников ограничить доходы России от продажи нефти, напомнили, что это сырье востребовано, и потоки его экспорта можно перенаправить в другие направления.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать планы США и их союзников снизить доходы России от продажи нефти и поинтересовались, есть ли у Запада такие возможности, и видят ли в Кремле риски от такого решения.

"Риски, безусловно, есть. В выступлении, о котором вы говорите, президент Байден говорил о том, что они заблокируют страховку нефтеналивных судов, танкеров и так далее", - ответил Песков.

Он отметил, что "для одних покупателей это создаст дополнительные проблемы, для других покупателей это создаст меньшие проблемы, и продолжится переориентировка маршрутов транспортировки нефти".

"В любом случае рынок нефти достаточно многообразен, и если одно направление по каким-то причинам буксует, то нефть, соответственно, потребляется в другом направлении", - также сказал Песков.

"Большого избытка нефти на рынке нет, этот товар нужный, и потребность в нем будет становиться больше", - подытожил представитель Кремля.

У Пескова также поинтересовались, будет ли Россия как-то отвечать в случае, если Запад воплотит свои планы в жизнь.

"Вы всегда хотите, чтоб мы чем-то отвечали. Мы должны делать, чтоб нам было хорошо. Главная задача - не ответить, а чтоб нам было хорошо", - ответил пресс-секретарь президента РФ.