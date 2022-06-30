Байден уверен, что идею "потолка" цен на российскую нефть можно реализовать

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг заявил, что считает возможным установить "потолок" цен на нефть из России.

"Мы думаем, это можно реализовать. И это снизит цены на нефть и на бензин", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, отвечая на вопрос о перспективах реализации идеи определения "потолка" для цен на нефть из России.

Он напомнил, что ранее предложил рассмотреть эту идею, подчеркнув, что считает, что к такому механизму следовало бы присоединиться всем странам мира, а не только союзникам США. Также Байден напомнил и об идее отказа от страхования российских нефтяных танкеров.

По его словам, работать над этим вопросом поручили национальной группе по безопасности.

"Мы делегировали это специальной комиссии - группе наших специалистов по национальной безопасности, они разрабатывают этот механизм", - добавил президент США.

Помимо этого, Байден заявил, что, по его мнению, причиной роста цен на топливо и на продовольствие являются исключительно действия России.

"Причиной роста цен на бензин является Россия, причиной существования продовольственного кризиса является Россия. Россия не позволяет вывозить зерно с Украины", - сказал американский лидер.

Ранее на этой неделе лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на импортируемую нефть РФ. Politico поясняет, что соглашение по лимиту цен, достигнутое на третий день саммита G7, последовало на фоне беспокойства западных стран в связи с тем, что эмбарго на нефть РФ со стороны США и ЕС лишь привело к росту цен на этот ресурс в мире.

Издание Politico отмечало, что США предлагали добиться лимита цен на нефть РФ, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать этот товар не более, чем по установленной максимальной цене. Также страны G7 могут действовать вместе с позиции покупателей, чтобы способствовать снижению цен.