Литовский завод "Еврохима" запланировал возобновить производство в августе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa (входит в "Еврохим"), подпавший под санкции ЕС и находящийся под контролем временного администратора, планирует возобновить работу 7 августа, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что производство будет возобновлено на 70% мощности.

Компания уточняет, что самой большой проблемой является согласование продаж продукции и закупки фосфатного сырья: реализация продукции на складах обеспечит наличие достаточного количества оборотных средств для закупки сырья.

"В июле мы поставили цель продать большую часть нашей продукции и возобновить наши договоры на закупку сырья, которые обеспечивают долгосрочные поставки. Некоторые договоры уже обсуждаются. В конце июля мы будем стремиться вернуть всех сотрудников предприятия из простоя", - отмечается в сообщении.

Временный администратор уже одобрил продажу готовой продукции на 19 млн евро.

Подготовка плана возобновления деятельности компании была завершена на прошлой неделе. Большинство сотрудников предприятия в настоящее время находятся в простое или в вынужденном отпуске.

Перебои в деятельности Lifosa начались после того, как Евросоюз 9 марта ввел санкции против теперь уже бывшего бенефициара предприятия, российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Счета завода были арестованы. В середине марта МИД Литвы, контролирующий применение международных санкций в стране, позволил заводу использовать часть средств для расчетов с работниками, за коммунальные услуги и с государственной налоговой инспекцией. С 10 апреля деятельность химзавода была остановлена.

"Еврохим" 10 марта сообщил, что 9 марта Мельниченко перестал быть его бенефициаром, а также вышел из совета директоров.