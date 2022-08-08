Завод "Еврохима" в Литве возобновил работу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Литовский завод по производству удобрений Lifosa (входит в "Еврохим"), находящийся под контролем временного администратора, возобновляет работу после почти четырехмесячного перерыва, сообщила исполняющая обязанности гендиректора предприятия Регвита Ивановене.

7 августа заработал цех серной кислоты, с 8 августа начинается выпуск фосфорных удобрений. Подготовлены к запуску цеха аммофоса и кормовых фосфатов, моноаммонийфосфата и карбамоилфосфата. Ожидается, что в августе завод восстановит деятельность на 60-70%.

"У нас много вызовов, связанных как с реализацией, так и с покупкой сырья, мы должны были очень быстро переориентироваться, всё еще ищем покупателей и создаем свою новую историю с прямыми продажами, а также с поставщиками сырья. Это решается не за один день, поэтому вызовы еще будут", - сказала Ивановене национальному радио LRT.

По данным профсоюза предприятия, пока на работу выйдет до 80% персонала, а со временем вернутся и остальные.

Перебои в деятельности Lifosa начались после того, как Евросоюз 9 марта ввел санкции против теперь уже бывшего бенефициара предприятия, российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Счета завода были арестованы. В середине марта МИД Литвы, контролирующий применение международных санкций в стране, позволил заводу использовать часть средств для расчетов с работниками, за коммунальные услуги и с государственной налоговой инспекцией.

10 апреля деятельность литовского химзавода была остановлена. С 24 мая на предприятии действует временный администратор, задача которого - обеспечить работу завода без нарушения международных санкций.