Допэмиссию "Аэрофлота" планируется завершить в конце августа

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Новую антикризисную допэмиссию "Аэрофлота" предполагается завершить в конце августа этого года. Об этом говорится в материалах Минтранса РФ, подготовленных к итоговому заседанию коллегии ведомства.

"В настоящее время ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" организованы корпоративные процедуры, а также процедура эмиссии акций. Предполагаемый срок завершения указанных процедур – конец августа текущего года", - сказано в материалах.

Ранее совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам одобрить допразмещение до 5,4 млрд акций по цене 34,29 руб. за бумагу. Привлеченные средства планируется направить на повышение финансовой устойчивости группы "Аэрофлот" и реструктуризацию задолженности по аккредитивам, сообщала пресс-служба компании. Глава Минфина Антон Силуанов при этом заявлял о планах докапитализации "Аэрофлота" за счет средств Фонда национального благосостояния.

Источник "Интерфакса" уточнял, что РФ может выделить на эти цели около 107 млрд руб. Материалы Минтранса это подтверждают: в них говорится о принятом в начале июня распоряжении, предусматривающем размещение в рамках допэмиссии "Аэрофлота" средств ФНБ на сумму до 106,65 млрд руб.

Как сообщалось, за счет средств ФНБ правительство также планирует выкупить облигации авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии" и "Аврора". Всего на эти цели предусмотрено 17 млрд рублей: для S7 - более 13,7 млрд рублей, для "Уральских авиалиний" - около 3 млрд рублей, для "Авроры" - 366 млн рублей. Как отмечалось, мера принята для поддержки экономики в условиях санкций.

"В настоящее время авиакомпаниями организованы корпоративные процедуры, а также процедуры выпуска облигационной документации. Предполагаемый срок завершения указанных процедур - конец августа - сентябрь текущего года", - говорится в материалах Минтранса.

Такая господдержка "позволит сберечь авиакомпаниям и аэропортам собственные оборотные средства и избежать кассового разрыва", отмечается в материалах.