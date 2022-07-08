"Аэрофлот" в пятницу начнет дополнительную эмиссию 5,4 млрд акций

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" в пятницу начинает дополнительную эмиссию 5 424 308 073 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Бумаги размещаются по открытой подписке по цене 34,29 рубля. Таким образом, в случае полного размещения "Аэрофлот" сможет привлечь в капитал около 186 млрд рублей. Акции почти на 107 млрд рублей, как ожидается, выкупит государство за счет Фонда национального благосостояния.

ЦБ зарегистрировал допэмиссию "Аэрофлота" в начале июля, выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00010-A.

Пресс-служба "Аэрофлота" сообщала ранее, что привлеченные в рамках SPO средства планируется направить на повышение финансовой устойчивости группы и реструктуризацию задолженности по аккредитивам.

Государство может стать единственным участником новой антикризисной допэмиссии "Аэрофлота", отмечали ранее аналитики инвестбанков. Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на территории Украины российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,0002% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".