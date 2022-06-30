Денежная масса в национальном определении в мае увеличилась на 0,8%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в мае 2022 года увеличилась на 518,1 млрд рублей, или на 0,8%, до 68 трлн 993,4 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

Денежная масса в январе-мае 2022 года выросла на 4,1%.

В годовом исчислении темпы роста денежной массы к 1 июня увеличились до 16,6% с 15,7% на 1 мая.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в мае уменьшился на 284,9 млрд рублей, или на 2,1%, до 13 трлн 233,5 млрд рублей.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 июня 2022 года сократилась до 19,2% (минимального уровня с 1 марта 2020 года, когда она составляла 18,8%) с 19,7% на 1 мая (это был минимум с 1 апреля 2020 года, когда она составляла 19,6%).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.