Банк России сообщил о сокращении денежной массы в январе на 0,1%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года в России денежная масса (агрегат М2) всократилась на 0,1%, до 82,3 трлн рублей, сообщает сайт Банка России. Эта информация подготовлена на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Банк России начал ежемесячную публикацию материала "Оценка денежной массы" на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов (М0, М1, М2 и широкая денежная масса). Оценка будет выходить в начале месяца, следующего за отчетным. Оперативные данные предоставят пользователям дополнительную возможность анализа монетарных условий в экономике. Итоговые показатели денежных агрегатов, как и ранее, будут публиковаться в последний рабочий день месяца, следующего за отчетным.

Согласно предварительной оценке, сокращение рублевой денежной массы в первый месяц 2023 года было заметно менее значительным, чем годом ранее, поэтому годовой темп ее прироста увеличился до 26% на 1 февраля 2023 года с 24,4% на 1 января.

Годовой темп прироста широкой денежной массы с исключением валютной переоценки (в прирост, очищенный от валютной переоценки, включается прирост валютных депозитов в долларовом эквиваленте, переведенный в рубли по среднему арифметическому курсов на начало и конец анализируемого периода) также на 1 февраля увеличился до 14,5% с 14,0% (в январе она снизилась на 0,1%).

ЦБ отмечает, что в январе общий объем средств населения на рублевых счетах и депозитах сократился главным образом из-за снижения переводных депозитов населения, а наибольший вклад в годовой темп прироста рублевой денежной массы продолжали вносить средства нефинансовых и финансовых организаций.

В динамике годовых темпов прироста наличных денег (М0) в январе продолжилась повышательная тенденция.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами России.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.