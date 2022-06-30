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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

OFAC заблокировал активы Heritage Trust на $1 млрд, связав его с Сулейманом Керимовым

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заблокировало активы зарегистрированного в штате Делавэр Heritage Trust, который, по данным американского Минфина, действует в интересах бизнесмена Сулеймана Керимова. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским финансовым ведомством в четверг.

"Министерство финансов продолжает использовать весь спектр инструментов, чтобы разоблачать и подрывать деятельность тех, кто пытается уклониться от санкций", - приводит Минфин заявление главы ведомства Джаннет Йеллен.

Керимов еще в 2018 году был внесен в SDN List. Занесение в санкционный список OFAC - SDN List - предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.

По состоянию на 30 июня активы траста, созданного летом 2017 года, превышали $1 млрд, говорится в сообщении Минфина США.

США OFAC Сулейман Керимов
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