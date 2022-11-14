США ввели санкции против членов семьи Сулеймана Керимова

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - США ввели санкции против ряда членов семьи Сулеймана Керимова, а также компаний и бизнесменов, которые, по оценке американских властей, имели отношение к управлению его активами.

Согласно сообщению OFAC, в SDN List, в частности, включены супруга Керимова Фируза, его дети Гульнара, Амина, Саид, компании Alstone Investment AG (бывшая Swiru Holding AG), Bonum Capital, Мурат Алиев, Александр Штудхальтер.

Сам Керимов находится под санкциями США с 2018 года.