"Сургутнефтегаз" отказался от моратория на банкротство

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Сургутнефтегаз" отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, следует из сообщения компании в Федресурсе.

Таким образом, "Сургутнефтегаз" не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

Как сообщалось, чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2021 год составила 513,22 млрд рублей. Совет директоров рекомендовал акционерам компании одобрить выплату дивидендов по итогам прошлого года в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную (порядка 12,7% прибыли).

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.