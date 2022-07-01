Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали почти на 10% на новостях

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU -Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на "Московской бирже" в пятницу почти на 10% (до 26,4 рубля за штуку) после решения компании об отказе от моратория на банкротство; при этом привилегированные бумаги подросли на 1,4% (до 35,45 рубля за штуку).

ПАО "Сургутнефтегаз" отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, следует из сообщения компании в Федресурсе. Таким образом, "Сургутнефтегаз" не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2021 год составила 513,22 млрд рублей. Совет директоров рекомендовал акционерам компании одобрить выплату дивидендов по итогам прошлого года в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную (порядка 12,7% прибыли).

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных акций и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.