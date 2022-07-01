Costco Wholesale выкупила 45% тайваньского СП у партнеров за $1,05 млрд

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Costco Wholesale Corp., оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, выкупила 45%-ю долю в тайваньском подразделении у давних партнеров по СП за $1,05 млрд и стала единственным владельцем Costco Taiwan.

"Мы ожидаем, что эта покупка добавит 1-1,5% к нашей прибыли в расчете на акцию", - заявили в пресс-службе Costco.

Costco управляет 833 магазинами-складами по всему миру, в том числе, 14 в Тайване.

С начала 2022 года акции Costco подешевели на 15,6%.