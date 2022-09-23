Costco увеличила квартальную выручку на 15%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Costco Wholesale Corp., оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличила выручку в четвертом квартале 2022 финансового года на 15% в годовом выражении, сильнее прогнозов рынка.

Выручка компании за 16 недель, завершившихся 28 августа, составила $72,09 млрд по сравнению с $62,68 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики ожидали роста показателя до $72,04 млрд.

Продажи в розничных магазинах увеличились на 15,2%, до $70,76 млрд, а выручка от продажи клубных карт повысилась на 7,5%, до $1,33 млрд.

Сопоставимые продажи Costco повысились за указанный период на 13,7%, в том числе, рост в США составил 15,8%, в Канаде - 13,4%, на остальных рынках - 2,9%. Интернет-продажи повысились на 7,1%.

Чистая прибыль компании в минувшем квартале составила $1,868 млрд, или $4,2 в расчете на акцию, по сравнению с $1,670 млрд, или $3,76 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Costco управляет 838 магазинами-складами по всему миру, в том числе, 578 в США и Пуэрто-Рико, а также интернет-магазинами в США, Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и на Тайване.

С начала 2022 года капитализация Costco снизилась на 14,2%, до $218,4 млрд.