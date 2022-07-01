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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Nord Stream AG остановит обе нитки "Северного потока" с 11 по 21 июля для ремонта

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Nord Stream AG остановит обе нитки газопровода "Северный поток" с 11 по 21 июля для планового ремонта.

"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении оператора магистрали.

Отмечается, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

В пресс-службе ПАО "Газпром" "Интерфаксу" подтвердили плановую остановку эксплуатации газопровода.

Nord Stream AG Северный поток Газпром
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