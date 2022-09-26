Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Падает давление на обеих нитках газопровода "Северный поток-1", сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", - сообщает Nord Stream AG.

Ранее сообщалось, что на параллельном газопроводе - "Северный поток 2" произошло снижение давления в одной из ниток (линии А). ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма.

До этого 1 июля Nord Stream AG сообщил о перерыве в прокачке газа по обеим ниткам газопровода. Там подчеркнули, что остановка нужна "для плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода".