Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"

Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Падает давление на обеих нитках газопровода "Северный поток-1", сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", - сообщает Nord Stream AG.

Ранее сообщалось, что на параллельном газопроводе - "Северный поток 2" произошло снижение давления в одной из ниток (линии А). ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма.

До этого 1 июля Nord Stream AG сообщил о перерыве в прокачке газа по обеим ниткам газопровода. Там подчеркнули, что остановка нужна "для плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода".

Северный поток-1 Nord Stream AG
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки и другие финорганизации хотят обязать отвечать на жалобы граждан в течение 15 дней

Рубль растерял рост к доллару и евро по итогам понедельника

Индекс МосБиржи к закрытию торгов обновил 5-летний минимум

ЦБ отметил ухудшение трех ключевых показателей в ОСАГО в 45 регионах России

Продажи электромобилей в мире могут достичь рекорда в 2022 году

Продажи электромобилей в мире могут достичь рекорда в 2022 году

Индекс МосБиржи упал ниже 1900 пунктов

"Соллерс Авто" обсуждает с Mazda прекращение СП в России

ОЭСР существенно улучшила прогноз для ВВП РФ на 2022 год

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

Индекс МосБиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });