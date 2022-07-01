"Мегафон" не будет выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мегафон" на годовом собрании приняли решение о невыплате дивидендов по итогам 2021 года, говорится в сообщении компании.

В 2021 году акционеры "Мегафона" утвердили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 69,998 млрд рублей. Помимо этого, по итогам I полугодия 2021 года были утверждены дивиденды в 112,9 рубля на обыкновенную акцию.

Это была первая выплата дивидендов "Мегафона" с 2018 года. Тогда оператор, находившийся в статусе публичной компании, отказался от выплаты дивидендов по результатам 2017 года. В том же году "Мегафон" провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, в 2019 году компания ушла с Московской биржи.

Кроме того, акционеры "Мегафона" одобрили реорганизацию компании в форме присоединения к ней ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" и АО "МегаЛабс". Также акционеры утвердили аудитором компании АО "КПМГ".

Помимо этого, на собрании был утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, изменения в ряд внутренних документов, а также избран совет директоров (компания не раскрывает его персональный состав).

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в РФ. "Мегафон" на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "АФ Телеком Холдинг" на 100% принадлежит "ЮэСэМ Телекому". "ЮэСэМ Телеком", в свою очередь, на 80% принадлежит ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ", по 10% - у экс-гендиректора USM Ивана Стрешинского, а также у основателя "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.