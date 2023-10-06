"Мегафон" может направить 10 млрд рублей на дивиденды за 9 месяцев

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Мегафон" (принадлежит структурам холдинга USM) рекомендовал внеочередному собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

На каждую обыкновенную акцию предлагается выплатить по 16,13 рубля. Также акционерам рекомендовано определить 20 ноября 2023 года датой закрытия реестра для получения дивидендов.

Внеочередное собрание акционеров назначено на 9 ноября, оно пройдет в заочной форме, в нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 17 октября.

Ранее "Мегафон" сообщал в своем отчете по МСФО за I полугодие, опубликованном в августе, что выплатил дивиденды из прибыли прошлых лет на сумму 26 млрд рублей, или 41,94 рубля на акцию.

По итогам 2021 года "Мегафон" не платил дивиденды. В 2021 году акционеры "Мегафона" утвердили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 69,998 млрд рублей. Помимо этого, по итогам I полугодия 2021 года были утверждены дивиденды в 112,9 рубля на обыкновенную акцию.

Это была первая выплата дивидендов "Мегафона" с 2018 года. Тогда оператор, находившийся в статусе публичной компании, отказался от выплаты дивидендов по результатам 2017 года. В том же году "Мегафон" провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, в 2019 году компания ушла с Московской биржи.

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в России. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

По итогам I полугодия текущего года выручка "Мегафона" по МСФО составила 209,89 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Показатель OIBDA вырос на 24,4% - 94,2 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась в 2,3 раза и составила 26,9 млрд рублей.