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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Акционеры "Самолета" решили выплатить дивиденды только за I квартал этого года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры девелопера "Самолет" утвердили решение не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, но выплатить 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей по итогам I квартала 2022 года, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля.

Компания ранее заявляла, что по итогам полугодия акционерам будет предложено дополнительно направить 2,5 млрд рублей на выплату дивидендов в октябре 2022 года, а по итогам 9 месяцев - еще 5 млрд рублей с выплатой в декабре 2022 года. Тогда в общей сложности выплаты в 2022 году могут достичь 10 млрд рублей.

Совет директоров "Самолета" по итогам годового собрания остался в том же составе, что и после внеочередного собрания в мае: акционеры и их представители Дмитрий Голубков, Михаил Кенин, Игорь Евтушевский, гендиректор Антон Елистратов, а также независимые директора Станислав Шекшня, Оскар Хартманн, Екатерина Соколова и Максим Спиридонов.

ГК "Самолет" занимает 2-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Московской бирже" с осени 2020 года.

Самолет
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