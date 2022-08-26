Девелопер "Самолет" может выплатить промежуточные дивиденды в 41 руб. на акцию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендовал акционерам, как и анонсировал ранее, по результатам I полугодия 2022 года направить на выплату дивидендов 2,5 млрд рублей и выплатить 41 рубль на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 12 октября.

Выплата дивидендов состоится в октябре, добавила компания.

В июле "Самолет" также выплатил 2,5 млрд рублей в качестве дивидендов по итогам I квартала. Компания подтверждает намерение по итогам 9 месяцев направить на дивиденды еще 5 млрд рублей с выплатой в декабре 2022 года и, таким образом, в общей сложности выплатить в 2022 году 10 млрд рублей.

Внеочередное собрание акционеров "Самолета", на которое вынесен вопрос о дивидендах по итогам полугодия, назначено на 29 сентября. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 6 сентября.

ГК "Самолет" занимает второе место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.