Акционеры "РусГидро" одобрили допэмиссию на 10 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "РусГидро" одобрили решение о допэмиссии 10 млрд обыкновенных акций в пользу государства на общую сумму 10 млрд рублей, следует из раскрытия компании.

Допэмиссия будет оплачена обыкновенными акциями АО "ДВЭУК-ГенерацияСети" и АО "Сахалинская энергетическая компания".

Ранее совет директоров "РусГидро" одобрил сделку по приобретению у РФ 100% АО "ДВЭУК-ГенерацияСети" через допэмиссию в пользу государства.

Стоимость 100% "ДВЭУК-ГенерацияСети" по состоянию на конец сентября 2021 года по заказу Росимущества была оценена в 5,5 млрд руб.

Решение о внесении находящихся в федеральной собственности 100% акций "ДВЭУК-ГенерацияСети" в рамках оплаты допэмиссии ПАО "РусГидро" было принято летом 2021 года.

АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) было создано в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО "ЕЭС России". В годовом отчете компании за 2017 год отмечалось, что тогда правительством было принято решение выделить активы АО "ДВЭУК", "исходя из профильного назначения, в дочерние общества с их последующей передачей под контроль ПАО "Россети" и ПАО "РусГидро".

В конце декабря 2018 года совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" одобрил сделку по обмену активами с ДВЭУК, при котором "ФСК" передала другой стороне принадлежащие ей распредсети в регионе, а получила магистральные сети. В феврале 2019 г. сделка была закрыта.

Летом 2019 года ДВЭУК разделилась на АО "ДВЭУК-ЕНЭС" и АО "ДВЭУК - ГенерацияСети". Последнему были переданы электросетевые и генерирующие активы ДВЭУК, расположенные в Магаданской области, Приморском и Хабаровском краях.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, превышает 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2021 года - Росимущество (61,73%). Долей в 13,06% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".