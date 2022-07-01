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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

"РусГидро" направит на дивиденды 55,3% чистой прибыли по МСФО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "РусГидро" одобрили дивиденды за 2021 год в размере 0,053 руб. на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 23,3 млрд руб., что составляет 55,3% чистой прибыли по МСФО. Такую же сумму акционеры "РусГидро" получили по итогам 2020 г.

Дивидендная отсечка установлена на 10 июля.

Текущая дивидендная политика компании предусматривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже среднего значения за последние три года.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".

РусГидро Росимущество Русал ВТБ
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