Самые богатые миллиардеры мира обеднели на $1,4 трлн за первое полугодие

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Состояние 500 самых богатых людей мира упало на $1,4 трлн за первое полугодие 2022 года на фоне резкого обвала глобальных фондовых рынков, пишет в пятницу агентство Bloomberg.

В частности, глава Tesla Илон Маск обеднел почти на $62 млрд, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос - на $63 млрд. Для акций Tesla второй квартал стал худшим в истории, а для Amazon - с "пузыря доткомов" в конце 1990-х.

При этом Маск по-прежнему занимает первую строчку в списке самых богатых людей в мире с состоянием $208,5 млрд, а Безос остался на втором месте с показателем $129,6 млрд, согласно данным Bloomberg Billionaires Index.

На третьем месте - глава LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно с состоянием $128,7 млрд, на четвертом - Билл Гейтс ($114,8 млрд).

Кроме них, ни один человек в мире не обладает состоянием более $100 млрд, хотя в начале года таких людей было 10. В десятку входил и Марк Цукерберг, который сейчас откатился на 17-ю строчку рейтинга с показателем $60 млрд.