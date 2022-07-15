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Burberry в I финквартале увеличила продажи всего на 1% из-за локдаунов в Китае

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Один из ведущих мировых производителей товаров класса люкс Burberry Group Plc в первом финансовом квартале, который завершился 2 июля, увеличила сопоставимые продажи всего на 1% из-за локдаунов в Китае.

Выручка от розничного бизнеса Burberry в минувшем квартале составила 505 млн фунтов стерлингов (597,2 млн) по сравнению с 479 млн фунтов за сопоставимый период прошлого года, говорится в пресс-релизе британской компании

Без учета КНР показатель подскочил на 16%.

Продажи в Азии упали на 35%, поскольку около 40% бизнеса Burberry в Китае в начале квартала не работало из-за введения антиковидных ограничений. В Северной и Южной Америке они сократились на 4%. В регионе "Европа, Ближний Восток, Индия, Африка" продажи выросли на 47%.

Котировки акций компании падают на 6,8% в ходе торгов в пятницу.

Burberry, основанная в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. Фирменным отличием продукции компании является "клетка", в которой применяются красный, чёрный, белый и песочный цвета.

Burberry Китай
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