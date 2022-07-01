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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Audi начала строительство завода по выпуску электромобилей в Китае

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Audi AG, входящий в группу Volkswagen, и китайский FAW начали строительство завода для выпуска электромобилей в городе Чанчунь, расположенном на северо-востоке КНР. Об этом говорится в сообщении Audi.

Завершить его компании планируют в конце 2024 года.

Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 150 тыс. машин в год. Первоначально на нем планируется производить модели A6 e-tron и Q6 e-tron.

Audi владеет контрольным пакетом акций в совместном предприятии Audi FAW NEV Co. Инвестиции германской компании в него и строительство завода составляют 2,6 млрд евро.

Два из трех электромобилей, проданных в первом квартале этого года, были приобретены покупателями в КНР, согласно расчетам PwC Strategy.

Китайский рынок является крупнейшим в мире по объему продаж машин с электродвигателями. В январе-мае в стране было реализовано свыше 2 млн автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что более чем вдвое превышает показатель за тот же период прошлого года, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). На NEV приходится 21% авторынка страны.

Китай также является крупнейшим рынком сбыта для германских автопроизводителей, на него в январе-марте пришлось 39% продаж, по расчетам Ernst & Young.

В 2021 году Audi продала на китайском рынке почти 701,3 тыс. автомобилей.

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