Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие китайские производители автомобилей на электроприводе отчитались о существенном росте продаж в июле, однако аналитики предупреждают, что это может быть вызвано сезонными факторами.

XPeng Inc. в июде продал 11 524 автомобилей, на 43% больше, чем годом ранее. Продажи Li Auto Inc. увеличились на 21,3% в годовом выражении, до 10 422, NIO Inc. - на 26,7%, до 10 052.

Относительно июня продажи электромобилей снизились, что типично для Китая, отмечает MarketWatch. Аналитик Citigroup Джефф Чжун отмечает, что в этом году на рынок может повлиять пандемия коронавируса, резко сократившая продажи в апреле и мае, но сильно увеличившая спрос в июне. В прошлом месяце в Китае были проданы рекордные 2,2 млн машин.

Американские депозитарные расписки (ADR) NIO растут на 3,9% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник. Цена ADR XPeng также растет на 3,9%, Li Auto - на 3,8%