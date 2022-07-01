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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Минпромторг допустил увеличение лимита по льготным кредитам до 100 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг готов рассмотреть очередное увеличение лимита по льготному кредитованию для промпредприятий и организаций торговли - с нынешних 30 млрд рублей до 60-100 млрд рублей.

Такое повышение правительству предложил глава комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку, президент "Марафон Групп" Александр Винокуров, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением вопроса.

С учетом снижения Банком России ключевой ставки и для сбалансированного распределения льготных кредитов среди системообразующих предприятий промышленности и торговли Минпромторг, по словам источника, допускает, что это предложение может быть поддержано при согласовании Минфином и Минэкономразвития.

В рамках одобренной в марте правительством программы системообразующие предприятия промышленности и торговли могут получить льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев. Первоначальные условия предполагали, что одна компания сможет привлечь в рамках программы максимально 10 млрд рублей под 11% годовых. В апреле условия льготного кредитования были смягчены: правительство разрешило устанавливать ставку ниже 11%, а также увеличило лимит для одной компании до 30 млрд рублей (аналогичный лимит установлен для группы компаний).

"Интерфакс" направил запрос в Минпромторг.

Минпромторг РСПП Александр Винокуров Марафон Групп Минфин Минэкономразвития
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