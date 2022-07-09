В РФ создадут сервис мониторинга льготных программ кредитования бизнеса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство России планирует создать информационную платформу для просмотра сведений о льготных займах, выдающихся бизнесу в рамках госпрограмм.

"Новая информационная платформа объединит сведения о льготных займах, которые выдаются бизнесу в рамках госпрограмм. Ее создание станет ответом в том числе на запросы региональных властей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале кабмина в субботу.

Отмечается, что сервис будет функционировать на базе блокчейн-платформы ФНС России, к которой подключено более 70 кредитных организаций.

"Они уже предоставили займы порядка 1,4 тыс. компаний, в том числе системообразующим предприятиям: промышленности, торговли, агропромышленного сектора, энергетики", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что сбор и обработка данных будут проводиться в режиме онлайн, что значительно упростит и ускорит анализ доступности таких инструментов поддержки и повысит их эффективность. Организации, участвующие в программах кредитования предпринимателей, будут передавать сервису данные об их заявках и выданных займах.