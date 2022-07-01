Сбербанк продаст в Екатеринбурге здание-памятник

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк выставил на продажу здание бывшей Сберкассы в Екатеринбурге, следует из информации на сайте РАД. В объявлении указано, что здание построено в стиле сталинского неоклассицизма в 1941 году, это объект культурного наследия регионального значения.

Начальная цена лота составляет 265,4 млн рублей, площадь здания - 3,8 тысячи кв. м. Земля находится в аренде.

В объявлении указано, что покупатель обязан передать Сбербанку в аренду на 10 лет часть первого этажа под офис.

"Пока банк оценивает ситуацию на рынке: есть ли покупатели для такого объекта, какую цену они готовы предложить. Кроме того, банк допускает продажу этого помещения только на условиях обратной аренды, то есть отделение Сбербанка для клиентов в здании в любом случае останется", - сообщила пресс-служба уральского филиала банка.

Сбербанк рассматривает продажу объекта в рамках оптимизации расходов. Как уточнили в пресс-службе филиала, часть здания занимают не клиентские, а офисные площади, которых у банка достаточно в других локациях. О том, когда конкретно могут пройти торги, пока не известно.