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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

В Петербурге выставили на продажу бывший офис Сбербанка

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге выставили на торги здание бывшего офиса Сбербанка на Верейской улице, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома. Банк избавляется от непрофильного имущества, следует из пресс-релиза.

Торги пройдут 14 ноября на федеральной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online. Начальная цена лота - 190 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 ноября.

Продается шестиэтажное офисное здание площадью 2,7 тыс. кв.м с земельным участком 617 кв.м. Неподалеку проходят Загородный и Московский проспекты, набережная Обводного канала. Вокруг преимущественно жилье и офисные здания.

Здание в отличном состоянии, не имеет статус памятника. Оно было построено в 1896 году в стиле эклектика. В 1946 году здание было восстановлено после войны. В разное время в нем располагались типография, редакция журнала "Вестник иностранной литературы" и общежитие.

Петербург Сбербанк РАД
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