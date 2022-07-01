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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Япония не ждет немедленной остановки поставок СПГ из-за смены оператора "Сахалина-2"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Японские власти не ожидают, что смена оператора нефтегазового проекта "Сахалин-2" приведет к немедленной остановке поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, слова которого приводит газета Financial Times.

Вместе с тем он отметил, что "мы должны внимательно следить за тем, какого рода контракты потребуются от зарубежных компаний в рамках указа".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о безвозмездной передаче имущества компании Sakhalin Energy, оператора проекта "Сахалин-2", вновь создаваемой российской компании.

В России регистрируется ООО, которому переходят все права и обязанности компании Sakhalin Energy, реализовавшей проект на условиях соглашения о разделе продукции. Имущество Sakhalin Energy подлежит незамедлительной передаче в собственность РФ с одновременным его переходом в безвозмездное пользование на срок СРП новому ООО.

Контрольная доля в капитале нового ООО, эквивалентная 50% плюс одной акции в Sakhalin Energy, будет принадлежать ООО "Газпром Сахалин холдинг". Оставшиеся подлежат передаче другим совладельцам Sakhalin Energy пропорционально их долям (сейчас это британско-голландская Shell, японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В течение месяца иностранные компании должны согласиться на пропорциональное получение долей в новом российском ООО, а пока они будут находиться на его балансе.

Создание новой российской компании может означать, что консорциуму придется платить налоги в России, сказал FT пожелавший остаться анонимным чиновник в правительстве Японии.

При этом он отметил, что японские компании, имеющие доли в проекте "Сахалин-2", готовы пойти на это, чтобы остаться в нем, учитывая очень благоприятные условия долгосрочных контрактов на поставки СПГ с него и крайне высокие цены на спотовом рынке.

Япония Сахалин-2
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