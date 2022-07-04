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Цена нефти Brent снизилась до $111,61 за баррель

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки слабо снижаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущей недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 в понедельник составляет $111,61 за баррель, что на $0,02 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,6 (2,4%), до $111,63 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,37 за баррель, что на $0,06 (0,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов выросла на $2,67 (2,5%), до $108,43 за баррель.

Стоимость Brent за минувшую неделю поднялась на 2,3%, WTI подорожала на 0,8%, согласно данным Dow Jones Market Data.

Цены на нефть в этом году достигали многолетних максимумов, цена Brent в марте превышала $140 за баррель, однако в последние недели котировки снизились до текущих уровней на фоне беспокойства рынка по поводу перспектив экономического роста в будущем и даже рисков рецессии, которые могут подорвать спрос на нефтепродукты.

В то же время сохраняющиеся опасения недостаточного предложения на фоне признаков растущей экономической активности в Китае поддерживают настроения на нефтяном рынке.

Трейдеры на прошлой неделе активно следили за очередной встречей министров стран ОПЕК+. Нефтяной альянс принял решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе.

Между тем в этом месяце президент США Джо Байден отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания нефтедобычи.

Дополнительным драйвером роста на прошлой неделе выступило и то, что Ливийская нефтегазовая корпорация (NOC) подтвердила объявление форс-мажора на терминалах Асидра и Рас-Лануф и месторождении Аль-Фил с сохранением форс-мажора на терминалах Брега и Зуейтина. Компания сообщила, что экспорт нефти снизился на 865 тыс. б/с по сравнению с обычными значениями.

нефть Brent
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