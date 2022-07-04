Brent подорожала до $113,64 за баррель

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост на торгах в понедельник на фоне опасений физического сокращения предложения на мировом рынке.

В частности, экспорт нефти из Ливии резко снизился из-за политического кризиса в стране, который привел к приостановке работы двух крупнейших экспортных терминалов.

Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) предупредила о готовящейся забастовке работников отрасли, из-за которой производство в стране может сократиться на 130 тысяч баррелей в сутки, газа - на 292 тысячи. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Кроме того, в выходные произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Mongstad норвежской Equinor. Возгорание на единственном в Норвегии НПЗ было потушено, однако часть мощностей, задействованных в производстве некоторых видов нефтепродуктов, пострадала, отмечается в сообщении компании.

К 18:35 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,59 (3,26%), до $113,64 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,85 (1,71%), до $110,28 за баррель. Основные торги на NYMEX 4 июля не проводятся из-за празднования Дня независимости в США.

"Ожидаемая забастовка в Норвегии усиливает опасения дефицита поставок, - отмечает аналитик по сырьевому сектору UBS Group AG Джованни Стауново. - Поддержку рынку также оказывает общее увеличение аппетита к риску".