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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Schneider Electric подписала соглашение о продаже активов в РФ местному менеджменту

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Французская Schneider Electric подписала обязывающее соглашение о продаже активов в России местному руководству, сообщила компания в понедельник.

Сделке еще предстоит пройти согласование регуляторов, уточняется в сообщении.

Как напомнили в компании, с 24 февраля все новые инвестиции, а также поставки в Россию и Белоруссию были приостановлены.

Доля российского подразделения в продажах Schneider Electric составляет около 2%. Schneider Electric ожидает списаний в размере 300 млн евро на фоне ожидаемой сделки, а также предшествующих санкций и постепенного сокращения присутствия в России.

О планах компании продать активы местному руководству стало известно в конце апреля. Тогда также отмечалось, что Schneider Electric планирует упорядоченный процесс передачи, в рамках которого компания выделит средства, необходимые для поддержки 3500 сотрудников в России и Белоруссии.

Schneider Electric является производителем распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики.

Компания уже вложила более $1 млрд в российские производственные мощности, говорилось в российском разделе на сайте компании. Более 60% продукции, поставляемой Schneider Electric российским клиентам, производится в России на пяти собственных заводах компании.

В число активов Schneider Electric в России, в частности, входят завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), заводы "Механотроника" (Санкт-Петербург) и "Потенциал" (Козьмодемьянск, Марий Эл). Также компания ведет работу в центре инноваций в Иннополисе и лаборатории инноваций в Сколково.

Schneider Electric Франция
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