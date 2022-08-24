Schneider Electric задумалась о полном выкупе разработчика ПО Aveva

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Французская Schneider Electric SE рассматривает возможность полного выкупа акций британского разработчика программного обеспечения Aveva Group Plc, в котором ей уже принадлежит около 60%, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Компания подчеркнула, что эта возможность обсуждается, но решение пока не принято, и нет гарантий, что акционерам Aveva будет направлено предложение.

На этой новости акции Aveva подорожали на 32% в ходе торгов в среду, что увеличило ее капитализацию до 8,9 млрд фунтов стерлингов ($10,5 млрд), отмечает Bloomberg. С начала 2022 года бумаги компании подешевели на 15%, а за последний год потеряли почти треть стоимости.

В Schneider Electric полагают, что приобретение всех акций британского разработчика ПО позволит компании быстрее внедрять в жизнь стратегию роста.

Aveva выпускает программные продукты для различных отраслей, в том числе, для нефтегазового сектора, химической и пищевой промышленности, а также электроэнергетики.

Schneider Electric - производитель распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики.