Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Иран снизил цены на нефть из-за конкуренции с РФ в Китае

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Иран вынужден увеличивать размер дисконта на экспортируемую нефть из-за конкуренции с Россией на ключевом для обеих стран рынке - в Китае.

Iranian Light и Iranian Heavy продаются примерно на $10 за баррель дешевле фьючерсов на Brent против дисконта в $4-5 за баррель до начала событий на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Таким образом цена иранской нефти примерно сопоставима с ценой контрактов на поставки российской Urals в августе.

Китай стал одним из ключевых импортеров российской и иранской нефти после того, как эти страны подпали под западные санкции. Между тем восстановление экономической активности в КНР после коронавирусных локдаунов обещает активный рост спроса на топливо. Это приводит к конкуренции между Ираном и Россией в Китае, отметил Bloomberg.

Тем временем в официальной статистике КНР с конца 2020 года импорт иранской нефти зафиксирован только по итогам трех месяцев, включая январь и май текущего года. Однако данные независимых агентств показывают, что Исламская Республика поддерживает постоянные поставки в Китай. Так, согласно Kpler, Иран в мае и июне экспортировал более 700 тыс. баррелей нефти в сутки в КНР после незначительного снижения поставок в апреле.

Иран Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Рубль обвалился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%

Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%

Цена нефти Brent снизилась до $111,61 за баррель

Депутаты предложили принудительно превратить филиалы инокомпаний-недропользователей в российские ООО

Британские власти не исключили передачу замороженных российских активов Украине

Япония не ждет немедленной остановки поставок СПГ из-за смены оператора "Сахалина-2"

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4600 руб. за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4600 руб. за тонну

Правительство перевело в рубли пошлины на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });