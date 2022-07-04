Иран снизил цены на нефть из-за конкуренции с РФ в Китае

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Иран вынужден увеличивать размер дисконта на экспортируемую нефть из-за конкуренции с Россией на ключевом для обеих стран рынке - в Китае.

Iranian Light и Iranian Heavy продаются примерно на $10 за баррель дешевле фьючерсов на Brent против дисконта в $4-5 за баррель до начала событий на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Таким образом цена иранской нефти примерно сопоставима с ценой контрактов на поставки российской Urals в августе.

Китай стал одним из ключевых импортеров российской и иранской нефти после того, как эти страны подпали под западные санкции. Между тем восстановление экономической активности в КНР после коронавирусных локдаунов обещает активный рост спроса на топливо. Это приводит к конкуренции между Ираном и Россией в Китае, отметил Bloomberg.

Тем временем в официальной статистике КНР с конца 2020 года импорт иранской нефти зафиксирован только по итогам трех месяцев, включая январь и май текущего года. Однако данные независимых агентств показывают, что Исламская Республика поддерживает постоянные поставки в Китай. Так, согласно Kpler, Иран в мае и июне экспортировал более 700 тыс. баррелей нефти в сутки в КНР после незначительного снижения поставок в апреле.