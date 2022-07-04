"Газпром" вложит 18 млрд рублей в строительство СПГ-заводов в Ростовской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром СПГ технологии" (единый оператор "Газпрома" в сфере проектов малотоннажного производства и использования сжиженного природного газа, СПГ) планирует инвестировать 18 млрд рублей в проекты в Ростовской области, сообщает Агентство инвестиционного развития региона.

Соглашение о реализации проектов подписали 4 июля на выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель совета директоров "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе.

В соответствии с соглашением, в регионе предусматривается создание комплекса из двух заводов по производству СПГ производительностью 10 тонн в час и строительство СПГ-заправок.

Эти планы будут реализованы в несколько этапов в период до 2027 года. Инвестиции в первую очередь составят 5 млрд рублей. Месторасположение будущих заводов "Газпром СПГ технологии" в Ростовской области еще не определено.