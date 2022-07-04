У "Газпрома" "возникли вопросы" к целям энергостратегии России по СПГ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ориентиры энергетической стратегии России в части реализации СПГ-проектов "достаточно амбициозные", возможность их реализации требует подтверждения в текущих условиях, заявил в Госдуме замначальника департамента "Газпрома" Кирилл Полоус.

"Критически важными для развития российской СПГ-отрасли является, как известно, технологические санкции со стороны недружественных стран с запретом на поставку в Россию оборудования для крупнотоннажного СПГ. И в этой связи нам представляется целесообразным инициировать работу по оценке технической и технологической возможности реализации российских СПГ-проектов с целью минимизации рисков и повышения эффективности от оказываемой государственной поддержки СПГ-отрасли, потому что те ориентиры, которые устанавливались ранее, - достаточно амбициозные. Их реализация в текущих условиях - она, скажем так, вызывает определенные вопросы и требует подтверждения в части реализуемости сроков и объемов", - сказал он.