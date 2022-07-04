"Ростелеком" и "Национальная Медиа Группа" объединят онлайн-кинотеатры в СП

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" и "Национальная Медиа Группа" (НМГ) заключили соглашение о намерениях по объединению видеосервисов Wink и more.tv в рамках совместного предприятия, в котором получат 70% и 30% уставного капитала соответственно, говорится в сообщении "Ростелекома".

В настоящий момент планируется проведение оценок объединяемых бизнесов и других необходимых корпоративных процедур, по итогам которых стороны финализируют параметры сделки и подпишут юридически обязывающие документы, отмечается в заявлении.

Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих компаний. "Он определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия", - поясняется в сообщении.

Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink. "Создание единой бизнес-структуры нацелено на укрепление позиций обеих сторон на российском рынке производства и дистрибуции контента", - поясняется в сообщении.

Компании планируют поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года.

"Наше совместное предприятие объединит сильные стороны участников (...). В результате объединения мы укрепим совместные рыночные позиции, увеличим производство оригинального контента", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.