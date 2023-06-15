"Ростелеком" и НМГ завершают объединение видеосервисов в СП

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" и "Национальная Медиа Группа" (НМГ) заключили сделку по объединению видеосервисов Wink и more. tv в рамках совместного предприятия (СП), передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания документов по сделке на полях ПМЭФ.

Объединенный сервис будет работать под брендом Wink. СП также рассмотрит варианты дальнейшего использования бренда more. tv для решения бизнес-задач.

Доля "Ростелекома" в уставном капитале СП составит 70%, а НМГ - 30%.

Со стороны НМГ в СП передается онлайн-кинотеатр more. tv и 50% долей в "НМГ Студии". "Ростелеком", в свою очередь, передает онлайн-кинотеатр Wink, включая единую платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах.

Технологическая интеграция платформ more. tv и Wink будет проходить поэтапно. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more. tv на действующих условиях.

"Российский медиарынок переживает серьезную трансформацию в части производства контента, его дистрибуции и монетизации. Новые вызовы одновременно означают и новые возможности. Объединение наших мощностей в союзе с "Ростелекомом" позволит значительно усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на конкурентном российском рынке", - сказала через пресс-службу гендиректор НМГ Светлана Баланова.

"В нашем совместном предприятии участники объединяют свои сильные стороны и компетенции. Таким образом, СП сможет ускорить развитие объединенных активов, увеличить долю на стремительно растущем рынке", - отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

О намерении объединить видеосервисы в СП "Ростелеком" и НМГ объявляли в июле 2022 года, когда было подписано соответствующее соглашение.